Subsecretario del Senado ofrece disculpas al Congreso y a Noticias Uno

En la misiva ofrece disculpas a todos los senadores y al equipo periodístico de Noticias Uno argumentando que se trató de un mal entendido. “Expreso mis más sinceras disculpas a los Honorables senadores y senadoras por haberlos involucrado en un incidente personal y lamento profundamente este hecho, el cual fue desafortunado”.

Después de ofrecer las disculpas, el subsecretario explicó lo que pasó ese día en la plenaria. “El sentirme estrechamente seguido en mi entorno personal y laboral por el camarógrafo de Noticias Uno, me generó incomodidad y presión, ya que es inusual que a una persona se le realice un seguimiento de esta manera, lo que me llevó a cometer una imprecisión a la hora de transmitir lo que pasó. Al querer esquivarlo se presentó el contacto con la cámara, fue un hecho accidental y fortuito, no lo embestí y también entiendo que no fue el propósito del camarógrafo hacerlo, por esta razón igualmente quiero ofrecerles disculpas al camarógrafo y a Noticias Uno por mis palabras originadas por la confusión, emotividad y estrés del momento al cual no estoy acostumbrado”, dice un fragmento de la carta.

Cruz Bonilla explicó que está fuera del país por un viaje programado con anticipación, pero que a su regreso estará atento a las inquietudes y disposiciones del Congreso.