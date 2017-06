Denuncia a arzobispo por pederastia no preocupa a Arquidiócesis mexicana

El portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, afirmó hoy que la denuncia presentada por el presunto encubrimiento de casos de curas pederastas contra el arzobispo primado del país, cardenal Norberto Rivera, "no preocupó nada" a la institución.

El exsacerdote Alberto Athié presentó el viernes pasado ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) una denuncia contra Rivera por supuestamente encubrir casos de pederastia.

De acuerdo con la denuncia presentada por Athié y otras cuatro personas, el 19 de diciembre de 2016 Rivera declaró públicamente: "Yo no he protegido a ningún pederasta; de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos quince sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros".

"Aquí tenemos que hacer la investigación, (que) se manda a la (Congregación de) la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México", añadió el cardenal, citado en la denuncia.

El documento señala que el líder de la Iglesia Católica en México debió proceder conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas, que establece que los ministros o representantes de organizaciones religiosas "deberán informar de forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones".

Cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes, dicha ley estipula además que quienes tengan conocimiento de ello "deberán informar esos hechos de forma inmediata a los tutores a quienes ejerzan la patria potestad" de los menores.

La denuncia añade que Rivera "incurrió en una injustificada omisión jurídica de la cual incontrovertiblemente le resulta una presunta responsabilidad penal por encubrimiento de hechos reconocidos por él mismo como constitutivos de ilícitos".

"No hay razón para preocuparnos", dijo hoy Valdemar en una entrevista con Grupo Radio Fórmula.

Recordó la Ley de Asociaciones Religiosas se reformó en 2010 y a partir de esa enmienda se hizo obligatorio dar parte a las autoridades en caso de tener conocimiento de un abuso a un menor, no solo en la Iglesia sino en otras instituciones como escuelas.

"Antes la Iglesia no estaba obligada a denunciar estos crímenes porque son crímenes civiles y canónicos", explicó Valdemar, y dijo que la mayoría de los casos supuestamente ocultados son de antes de esta reforma.

Por otro lado, consideró que no se puede presentar una demanda de este tipo a PGR pues "son delitos de fuero común, no federales".

"Pienso que están actuando así para crear escándalo, golpear a la figura del cardenal. Pretenden presionar a Roma para su cambio", señaló Valdemar.

Aseveró que "no es la primera vez que presentan denuncias contra el cardenal", y enfatizó que no se le ha podido imputar ninguna responsabilidad hasta el momento.

Asimismo, indicó que la renuncia que se espera que Rivera presente al Vaticano por haber cumplido hoy 75 años de edad no tiene que ver con la denuncia sino con el derecho canónico, y añadió que el cardenal permanecerá al frente de la Arquidiócesis hasta que el papa Francisco "acepte públicamente esta renuncia".

Recordó casos como el del antiguo cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, quien estuvo cuatro años en su cargo después de haber renunciado.

"Tiene que presentare su renuncia la Arquidiócesis al papa y deberá determinar a quién colocan en su lugar", precisó.