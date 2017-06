EEUU dice que no puede decir ahora si abandonará o no el Consejo de Derechos

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, dijo hoy que no puede comprometerse con una respuesta sobre si su país abandonará o no el Consejo de Derechos Humanos (CDH), porque está en modo espera para ver si este órgano consigue restaurar su "legitimidad" mediante reformas concretas.

"No me voy a comprometer hoy (con una respuesta sobre si nos retiramos o no del CDH), tenemos que ver las medidas que toman los Estados miembros. Esperaremos y veremos", señaló Haley en un discurso en un centro de estudios de Ginebra, tras declarar en el principal foro de defensa de las libertades fundamentales que EEUU "evalúa cuidadosamente su participación" en el mismo.

Dijo que su país "no busca abandonar" el CDH, "sino restaurar su legitimidad", pero también dejó claro que si el Consejo "no cambia, entonces tenemos que perseguir la promoción de los derechos humanos desde fuera".

En opinión del Gobierno del presidente Donald Trump, hay una serie de cambios críticos que deben ocurrir en el seno de este ente, empezando por "evitar que los peores países violadores de los derechos humanos obtengan una silla" en el Consejo, formado por 47 países en aplicación de un mecanismo rotatorio.

"La elección para la membresía se acaba antes incluso de que haya comenzado la votación", recalcó, y apunto al hecho de que bloques regionales nominan a candidatos predeterminados que "nunca enfrentan ninguna competencia por el voto", lo que significa que nunca hay un "escrutinio de sus historiales en materia de derechos humanos".

"Tenemos que cambiar las elecciones, de manera que los países se vean obligados a defender su candidatura en base a sus historiales y no en base a promesas", sostuvo.

Dijo que "el voto secreto debe sustituirse por una votación abierta" para que los Estados miembros que "apoyan a violadores de derechos humanos para que se sientan en el Consejo se retraten",

"Saben quiénes son, pero es el momento de que el mundo también lo sepa", enfatizó Haley.

La embajadora de EEUU ante la ONU igualmente reiteró el deseo de Washington de que el CDH elimine el punto 7 de su agenda, dado que aborda exclusivamente las violaciones de derechos humanos en Israel.

"No hay ninguna razón legítima desde el punto de vista de los derechos humanos para que exista este punto de la agenda", el cual puede ser abordado en el segmento 4 sobre situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo, indicó.

"Sería más apropiado tener un punto en la agenda para Irán, Corea del Norte y Siria, los peores violadores de derechos humanos del mundo", afirmó la diplomática estadounidense.

Todos "estos cambios son los mínimos necesarios para restaurar el CDH como un defensor respetado de los derechos humanos", añadió.

Recordó que en 2005 el entonces secretario general de la ONU Kofi Annan certificó que la antecesora, la Comisión de Derechos Humanos, bajo su actual forma ya no cumplía su función, al quedarse obsoleta.

"Estos problemas se suponían que iban a corregirse" con el establecimiento del CDH, pero "lamentablemente afronta exactamente la misma situación de descrédito", indicó Haley, quien recordó que tuvo que poner en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU la situación de Venezuela porque en Ginebra no se hacía.

"¿Cómo lo van a hacer si se sienta en el Consejo de Derechos humanos?", recalcó.

Aún siendo así, los otros países deberían presionar a ese país en el CDH, al igual que deberían hacerlo con Cuba, también miembro, y otros países, señaló.