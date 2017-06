Corbyn promete un Gobierno "para la mayoría", arropado por músicos y artistas

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, prometió hoy gobernar "para la mayoría, no solo para unos pocos", si llega al poder el 8 de junio, antes de participar en un acto multitudinario acompañado de músicos y artistas.

"Mientras los conservadores prometen otros cinco años de un país gobernado para los súper ricos y con recortes para todos los demás, el Laborismo transformará el Reino Unido mediante inversiones en infraestructuras y reconstruyendo la Sanidad y los servicios públicos", dijo en un acto en el centro de Inglaterra.

Los laboristas, agregó, eliminarán las caras matrículas universitarias, introducirán un sueldo mínimo de 10 libras (11,4 euros) por hora y prohibirán los contratos precarios, al tiempo que protegerán las pensiones.

Corbyn trasladará también este mensaje de resumen de su manifiesto en un acto multitudinario previsto para más tarde en la ciudad inglesa de Birmingham, que será retransmitido en directo por satélite a diferentes puntos del Reino Unido.

De esta manera, el mensaje del líder laborista será transmitido simultáneamente en seis mítines en Escocia, Inglaterra y Gales, según ha adelantado su equipo de campaña.

En Birmingham, estará acompañado por el grupo de música electrónica Clean Bandit, los "indies" The Farm" y el actor Steve Coogan, mientras que la actriz Maxine Peake acudirá a un acto en Warrington (noroeste de Inglaterra) junto con los rockeros de "Reverend and the Makers".

En Londres, el portavoz laborista de Economía, John McDonnell, se dirigirá a la multitud con el apoyo del humorista Ben Elton y el grupo de rock "Wolf Alice".

La intervención por satélite de Corbyn rematará una jornada electoral marcada por las acusaciones mutuas entre conservadores y laboristas sobre quiénes están más capacitados para dirigir la lucha antiterrorista y las inminentes negociaciones con Bruselas para el "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE).

A dos días de las elecciones, la líder "tory" y primera ministra en funciones, Theresa May, advirtió hoy de que, si su partido pierde la mayoría, el país afronta un Gobierno liderado por Corbyn y con la independentista escocesa Nicola Sturgeon "moviendo los hilos".

"Denme su apoyo para dirigir el Reino Unido, denme la autoridad para hablar por el Reino Unido, refuercen mi mano al luchar por el Reino Unido, denme su apoyo y yo cumpliré", afirmó en un acto en Inglaterra.

Previamente, su ministro de Exteriores, Boris Johnson, cuestionó que el "herbívoro" líder laborista pueda negociar el "brexit" y afirmó que los funcionarios de Bruselas se lo comerían "para desayunar".

Por su parte, el portavoz del "brexit" del Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg, que aspira a aumentar sus nueve escaños en la Cámara de los Comunes, acusó tanto a "tories" como a laboristas de no haber "hablado suficiente de los detalles del 'brexit" en esta campaña y presentó a su formación como la representante de los partidarios de permanecer en la UE.