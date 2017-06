Las ayudas mundiales a la educación disminuyen por sexto año consecutivo

Las ayudas económicas destinadas a la educación mundial han disminuido por sexto año consecutivo y "no van dirigidas a los países más necesitados", advirtió hoy la UNESCO en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM).

En 2015, último año del que el organismo dispone de datos, la ayuda total se situó en 12.000 millones de dólares estadounidenses, unos 10.600 millones de euros, lo que supuso una caída del 4 % respecto a 2010.

"La ayuda sigue siendo muy inferior a la cantidad necesaria para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, lo que pone en peligro nuestros compromisos", declaró la directora general de la Unesco, Irina Bokova, sobre la meta de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos.

Para alcanzar ese objetivo, según la representante de la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, sería necesario "multiplicar la ayuda al menos por seis", y que esta beneficiara a los países más necesitados.

La Unesco apunta que la asignación de recursos se realiza en función de los criterios del donante y no según el número de niños sin escolarizar.

Por ejemplo el África Subsahariana, donde viven la mitad de los niños sin escolarizar del mundo, recibe actualmente 1.300 millones de dólares (1.154 millones de euros), menos de la mitad de la cuantía recibida en 2002.

Para África Septentrional y Asia Occidental, donde viven el 9 % de los niños sin escolarizar, la ayuda apenas supone el 22 % de la total.

Los donantes en el ámbito de la educación "están desviando su atención de los países más pobres", lamentó Bokova en ese informe, titulado "Aid to education is stagnating and not going to countries most in need" ("La ayuda a la educación se está estancando y no va dirigida a los países más necesitados", en castellano).

EEUU y el Reino Unido, con 782 millones de dólares (694 millones de euros) y 534 millones de dólares (474 millones de euros), respectivamente, siguen siendo los países que más dinero ofrecen a la educación básica mundial.

Ambas naciones mantienen ese puesto pese a haber reducido su asignación en un 11 % y un 9 % en el periodo 2014-2015.

En comparación, los Estados que más aumentaron sus fondos, con incrementos respectivos del 50 y del 34 %, fueron Noruega (más de 200 millones de dólares o 177 millones de euros) y Alemania (más de 150 millones de dólares o 133 millones de euros).