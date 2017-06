U2 llevará a México y otras ciudades latinoamericanas "Joshua Tree Tour 2017"

La banda irlandesa U2 anunció hoy que ampliará las fechas de su gira "U2 Joshua Tree Tour 2017", que celebra el 30 aniversario de este mítico álbum, y ofrecerá un concierto en la Ciudad de México.

La cita será el próximo 3 de octubre en el Foro Sol de la capital mexicana y los boletos se pondrán a la venta el 14 de junio, detalló la empresa organizadora Ocesa en un comunicado.

La gira, que pasará por Norteamérica, Europa y Suramérica, comenzó el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) y, "debido a la increíble demanda, ha sumado nuevas sedes".

Las otras ciudades de la región por la que pasará la banda serán Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y São Paulo (Brasil).

Además, se agregan otras citas en Estados Unidos en puntos como Detroit, Kansas, San Luis y San Diego.

En México y Sudamérica, Noel Gallagher's High Flying Birds serán los invitados especiales, señaló Ocesa.

U2 tocará en sus conciertos "The Joshua Tree" al completo, con canciones célebres como "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For", "With Or Without You" y "One Tree Hill".

"The Joshua Tree" salió al mercado el 9 de marzo de 1987 y se convirtió en el primer número uno en ventas para el grupo en EE.UU., además de liderar las listas de éxitos a nivel internacional, para terminar vendiendo más de 25 millones de copias.

El pasado 2 de junio, Interscope Records lanzó la edición 30 aniversario del álbum, cuya edición de lujo para coleccionistas incluye una grabación en vivo del concierto en el Madison Square Garden que los irlandeses realizaron en su gira de 1987.

Además, incluye rarezas, remixes y un libro con fotografías personales de la agrupación nunca vistas.