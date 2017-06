¡Monumental! U2 visitará Colombia en octubre!

Una de las agrupaciones más queridas por los seguidores del rock es “U2”. La banda liderada por el artista Bono(Paul Hewson) se presentará en la capital del país como parte de su gira “The Joshua Tree Tour 2017”.

El programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, confirmó la noticia. Entre tanto, la fecha de presentación será el próximo sábado 7 de octubre en Estadio "El Campín".

Para adquirir las entradas realizará una preventa para el Grupo Aval que dará inicio el próximo 12 de junio y se extenderá hasta el 14 de junio. Para el público en general, la boletería empezará a venderse desde el 15 de junio. De momento se desconocen los precios y localidades.

La banda irlandesa no vendrá sola, se dice que estará acompañada del exvocalista de Oasis Noel Gallagher, quien sería el telonero del show central.

Brasil, Perú, Argentina y México, serán otros de los países que visitará esta banda recordada por temas icónicos como "One" y "With You Or Without You"

La gira tendrá como motivo la celebración de los 30 años del álbum “The Joshua Tree”, lanzado en 1987.