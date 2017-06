La paz se consigue cuando hay una verdadera voluntad de perdón: Alex Rovira

"Solo hay paz cuando hay una verdadera voluntad de apertura y de perdón, y perdonar es muy difícil", manifestó el impulsor del Self management y experto en sicología de liderazgo, Alex Rovira al referirse al proceso de paz en Colombia entre el Gobierno Nacional y las Farc.

En el marco del World Business Forum, afirmó que no se debe olvidar que no hay transformación posible si no hay una capacidad de escucha y la voluntad de pedir perdón.

Dijo que no es fácil pedir perdón y qué hay unas personas que pueden perdonar más fácil que otras pero que lo clave es no dejar de avanzar en la consecución de La Paz.

E otra parte, manifestó en su conferencia que el talento de las personas se forja se trabaja y por ello, consideró que se debe hablar de cultura de talento.

"El talento son valores en acción y como se trabaja eso, simplemente realizado una pedagogía. En el mundo empresarial no sólo necesitamos muy buenas técnicas sino que necesitamos nutrirnos de herramientas procedentes de la filosofía y la sicología", subrayó.

Explicó que hay dos variables claves: la educación y la formación. "En principio los hogares deberían educar y complementar la formación que se da en la escuelas y viceversa".

"Hay personas muy bien formadas y muy mal educadas que pueden llegar a ser presidentes de un gran país, y en cambio hay personas que no han tenido acceso a la formación pero son muy educada", subrayó.