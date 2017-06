James y Piqué monopolizan casi todos los focos

La víspera de encuentro amistoso que disputarán España y Colombia este miércoles tuvo a dos protagonistas indiscutibles, James Rodríguez y Gerard Piqué, que acapararon casi todos los focos a 24 horas el inicio del choque entre ambas selecciones.

Murcia, 6 jun (EFE).- La víspera de encuentro amistoso que disputarán España y Colombia este miércoles tuvo a dos protagonistas indiscutibles, James Rodríguez y Gerard Piqué, que acapararon casi todos los focos a 24 horas el inicio del choque entre ambas selecciones.

Como no, como casi siempre, algún miembro del Real Madrid o del Barcelona recogieron gran parte del protagonismo de un partido de la selección. Últimamente es así y en esta ocasión no pudo ser de otra manera. Sin embargo, el foco no sólo apunto a un jugador de España. También hizo hincapié en uno del equipo rival.

James Rodríguez y su inminente marcha del Real Madrid no es un noticia cualquiera. Por eso, el centrocampista colombiano, que se incorporó a la concentración capitaneada por José Pekerman este lunes, fue motivo de múltiples cuestiones a diferentes protagonistas.

De hecho, la rueda de prensa de Pekerman fue casi monotemática. Había que dar vueltas a la situación de James y así se hizo. Su felicidad este año, su estado en la selección colombiana, su momento anímico... todas esas y más cuestiones cayeron sobre el entrenador de Colombia. Y, al final, dejó un par de párrafos interesantes:

"Fue un año difícil para él, pero tuvo la valentía de afrontar esos momentos difíciles provocados por la alta exigencia del equipo. La cantidad de minutos que juega siempre depende del entrenador. Ahora él debe decidir qué es lo mejor para él y para el club".

"Es cierto que James ha llegado aquí a veces con la frustración del que quiere triunfar. Ojalá pueda volver a triunfar, si no puede ser en este club, que sea en otro", agregó.

Después le tocó el turno a uno de sus compañeros en el Real Madrid. Nacho Fernández entró en escena y de nuevo aparecieron las preguntas sobre James. El defensa de la selección española reconoció que el colombiano no tuvo su año "más feliz" pero dejó claro que siempre fue apoyado por todo el club.

Ahora, James tendrá todo el protagonismo sobre el césped. El Nuevo Estadio de la Condomina medirá las ganas del jugador blanco, que seguro que necesita reivindicarse en un escaparate inmejorable. Los grandes clubes de Europa acechan y un partidazo frente a una gran selección como España podría revalorizar al medio colombiano. Y, seguro, que eso le gusta a Florentino Pérez.

Mientras, en el otro lado, el de España, de nuevo sonaron las campanas de Piqué. Durante las celebraciones del Real Madrid por la Liga, fue objetivo de los hinchas blancos. Pero, alguno de sus compañeros en la selección, como Dani Carvajal, también se ánimo a lanzar cánticos contra el jugador del Barcelona.

Piqué restó importancia al acto del defensa madridista, pero a pocas horas de llegar a la concentración de la selección española, apareció en una entrevista concedida a Movistar Plus en la que hablaba sobre la importancia de los títulos blancos y sobre una posible era merengue.

"Conseguimos que el Madrid hiciera una rúa por ganar la Copa del Rey. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey podrás decir que el Real Madrid tiene un ciclo importante", dijo.

Después de salir a la luz estas palabras, España llegó a Murcia y Piqué fue increpado por algunos aficionados a la llegada del hotel. Ya en el entrenamiento, hubo tímida división de opiniones. Ni sus partidarios, ni sus detractores hicieron mucho ruido y se oyeron algunos aplausos y algunos silbidos.

Pero quién sí tuvo que responder sobre esta vieja historia fue el seleccionador Julen Lopetegui. En rueda de prensa dejó claro que a España no le ha afectado nunca este tipo de cuestiones y ahora tampoco. El buen rollo, según el técnico vasco, es total.

"Tenemos un sentimiento de equipo, el ambiente interno es maravilloso para defender esta camiseta. No hay nada que reconciliar", dijo.

Ese fue prácticamente el epílogo a un día con mucho ajetreo. También fue noticia la ausencia en el entrenamiento por una gastroenteritis de David de Gea, pero la información sobre el portero del Manchester United no consiguió eclipsar al os dos hombres del día: Gerard Piqué y James Rodríguez. Ellos monopolizaron casi todos los focos.