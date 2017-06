Lemina, asociado al Valencia, abre la puerta a dejar el Juventus

El medio internacional gabonés Mario Lemina, asociado a clubes como el Valencia y el Arsenal inglés, abrió la puerta para abandonar el Juventus de Turín para poder disfrutar de más minutos.

"Necesito encadenar partidos. Si para ello debo marchar a un club de menor nivel que el Juventus, no me asusta", dijo Lemina, en una entrevista publicada este martes por la revista francesa "So Foot".

El exjugador del Lorient y del Olympique de Marsella aseveró no saber qué le aguarda el porvenir y no mostró preferencia por un campeonato u otro.

"Si me hubieses preguntado hace dos o tres años, te habría dicho que Inglaterra. Pero ahora, con todo lo que he aprendido tácticamente, en el Juventus... No tengo campeonato preferido, dependerá del 'feeling', de las negociaciones con las direcciones de los clubes interesados", comentó.