Koke quiere "jugar, competir y ganar" tras dos semanas sin hacerlo

Jorge Resurrección "Koke", futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española, ha mostrado este martes sus ganas de "jugar, competir y ganar" con el combinado nacional en el partido amistoso de mañana frente a Colombia en Murcia y ha indicado que quieren "ofrecer una buena imagen" poniendo como modelo a seguir el choque ganado por 0-2 en Francia.

El centrocampista rojiblanco ha comparecido en rueda de prensa antes de entrenar en el césped del estadio Nueva Condomina y ha respondido las preguntas formuladas por los periodistas junto a su compañero, el madridista Nacho Fernández, y el seleccionador, Julen Lopetegui.

El vallecano ha recordado que lleva desde el 21 de mayo sin competir, pero que no ha perdido la forma. "He estado estas dos semanas preparándome y para mí siempre es un orgullo vestir la camiseta de España y me siento con las mayores ganas posibles de estar en el campo para jugar competir y ganar", ha manifestado.

Koke ha tenido la ocasión de reencontrarse con su ex compañero en el Atlético Radamel Falcao García, a quien ha elogiado.

"Hace cinco minutos me lo he encontrado y llevaba tiempo sin hablar con él. Me alegro mucho de su estado de forma tras pasar por una lesión grave, pero ahora está en uno de los mejores momentos. Me alegro de que le vaya bien porque es un chaval fenomenal", ha señalado.

Centrado en el compromiso de este miércoles ha reconocido que espera una buena versión del equipo nacional, similar a la de partidos anteriores: "Hemos hecho partidos muy buenos con la selección, como en Francia ante una grandísima selección, y queremos volver a dar una buena imagen, jugar bien y conseguir el triunfo, que es lo que le gusta a todo el mundo".

Con respecto al rival que tendrán enfrente ha resaltado la fuerza, la técnica y la agresividad de Colombia.

"El fútbol colombiano ha mejorado un montón y su selección cuenta con jugadores que destacan en Europa, futbolistas con mucha fuerza y también mucha técnica y ataque. Nos encontraremos a un rival muy fuerte con mucha calidad de medio campo hacia delante y muy agresivo. Ante ellos debemos jugar rápido, mover el balón de lado a lado y sacar lo mejor de nosotros mismos para poder ganar", ha declarado.