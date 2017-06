Froome:"La crono marcará la dinámica de la carrera"

El británico Chris Froome (Sky) se mostró convencido de la que crono de este miércoles "marcará la dinámica del Dauphiné y será un buen ensayo para la cronometrada del Tour de Francia".

"Va a ser una crono que marcará la dinámica de la carrera. Quien saque tiempo mañana para la general no tendrá que ir a la ofensiva en los días siguientes, es un hito importante en esta semana, pero también es una prueba importante en términos del Tour de Francia", dijo el líder del Sky.

Froome precisó que el Tour tendrá "un prólogo muy parecido en Düsseldorf y una prueba similar en Marsella al final, por lo que será un buen ensayo antes del Tour".

"Espero que la crono me vaya mejor que en Romandia. Creo que Tony Martin va a ser el hombre a batir. Estaré más pendiente de los rivales de la general, ya que a ellos me tendré que medir. De Gendt tiene un minuto de ventaja y no estoy seguro de poderle batir", destacó.

El triple ganador del Tour de Francia cree que "muchos corredores parecen estar en buena forma", por lo que esta semana habrá "una gran batalla".