Arda Turan renuncia a la selección turca tras ser expulsado de concentración

El futbolista turco del Barcelona Arda Turan ha anunciado este martes que abandona la selección de Turquía poco después de que fuera expulsado de la concentración en Eslovenia por agredir a un periodista.

"He hecho cosas equivocadas mientras vestía el uniforme de la selección. Pongo fin a mi carrera en la selección nacional", dijo el hasta ahora capitán del combinado turco durante una rueda de prensa, recogida por la cadena turca NTV.

Horas antes, el entrenador de la selección, Fatih Terim, había decidido expulsar al jugador de la concentración en Eslovenia, donde el equipo prepara el partido del domingo contra Kosovo.

"Me siento (libre) como un pájaro. Cuando se hace algo en la vida hay que pagar el precio. Yo he hecho cosas equivocadas mientras vestía el uniforme de la selección. Decidimos que no iba a participar en el partido contra Kosovo. Hablo como alguien enamorado de esta camiseta, como un jugador que nunca pensó en el dinero", dijo Arda Turan en su comparecencia.

"Dije que para evitar molestias, si queréis doy un paso atrás. Creo que ha llegado el momento. Hago lo que hay que hacer y pongo fin a mi carrera en la selección nacional", concluyó el jugador.

El incidente por el que Arda deja el equipo se produjo en el avión de la selección turca, tras disputar anoche un amistoso en Skopje contra Macedonia (0-0), y después de que Turan reconociese entre el pasaje al periodista deportivo Bilal Mese.

El avión se dirigía a Trieste, en Italia, desde donde la selección se iba a desplazar a Eslovenia para preparar el partido del próximo domingo contra Kosovo.

Según el diario Hürriyet, Turan acusó a Mese de escribir mentiras sobre él y otros jugadores, lo agarró por el cuello y le golpeó mientras lo insultaba.

"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, ni mi familia", dijo el jugador del Barça.

El futbolista criticó unos reportajes del periodista en los que se apuntaba que el año pasado varios jugadores de la selección nacional, entre ellos Turan, pidieron más dinero, pero también criticó a gritos a la Federación turca y a su presidente, Yildirim Demirören.

El jugador asumió el incidente este martes mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reconoció no saber si su comportamiento era "correcto", pero lo describió como "sincero, honrado y noble", por defender su "honor".

La asociación de periodistas deportivos de Turquía ha protestado contra Turan, considerando "totalmente inaceptable" la agresión verbal y física, "sea por la causa que sea".

Turan forma desde 2006 parte de la selección turca, de la que, además, era capitán, y es uno de los jugadores más admirados del país.