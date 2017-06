James ante el espejo

Colombia, 'bunkerizada' en su lugar de concentración, recibió este lunes a James Rodríguez, uno de los últimos de la selección colombiana en ponerse a las órdenes de José Pekerman. Recién llegado de la final de la Liga de Campeones ganada por el Real Madrid, James necesita sacar lustre a su figura.

Murcia, 6 jun (EFE).- Colombia, 'bunkerizada' en su lugar de concentración, recibió este lunes a James Rodríguez, uno de los últimos de la selección colombiana en ponerse a las órdenes de José Pekerman. Recién llegado de la final de la Liga de Campeones ganada por el Real Madrid, James necesita sacar lustre a su figura.

Fuera de la convocatoria contra el Juventus, fue uno de los elegidos por Zidane para ver desde la grada el partido más importante del curso. Fue el último gesto del técnico francés hacia un jugador que con casi total seguridad no estará la próxima temporada en el club blanco.

De repente, un amistoso intrascendente y tal vez incómodo para muchos jugadores, se ha convertido en un encuentro muy importante para la estrella del cuadro cafetero. James necesita cariño, pero también firmar un gran partido frente a un equipo de relumbrón.

Ese no es otro que la selección española, que ofrecerá a James un escaparate perfecto para reivindicarse. El estadio de la Nueva Condomina de Murcia puede marcar un antes y un después en un hombre que este año no ha podido sacar a relucir toda la calidad que tiene en sus botas. Simplemente, no tuvo el mismo número de minutos que otros jugadores franquicia del equipo de Zidane.

A lo largo del curso sumó 1.824 minutos. En Liga, fueron sólo 1.181. Aún así, pudo firmar buenos números. En total, en los 33 partidos en los que participó, logró 11 goles. Sin embargo, esas cifras están lejos de los 17 que consiguió en su mejor temporada en el Real Madrid, la 2014/15, en la que disfrutó de más oportunidades.

Las estadísticas de James Rodríguez en la campaña que se cerró en Cardiff no han provocado una infravaloración del jugador. Tampoco se ha revalorizado. Sigue igual. Por eso, el choque ante España puede servir al colombiano para dar un puñetazo encima de la mesa. Lo necesita. El mercado, en verano, va a arder y él será uno de los protagonistas.

Una buena actuación ante los hombres de Julen Lopetegui supondría un golpe de efecto de James. Y, ya de paso, servirá para decir a los grandes clubes de Europa que todavía está vivo. Sobre todo a los ingleses, los más interesados en conseguir que el colombiano juegue en la Premier League.

Enfrente, James no tendrá a todos sus excompañeros del Real Madrid. Tres de ellos, Sergio Ramos, Dani Carvajal e Isco Alarcón, se incorporarán el jueves a la concentración de Julen Lopetegui. Todos tienen permiso para descansar tras la final contra el Juventus que precisamente James no jugó.

Sin embargo, sí se cruzará con Nacho Fernández, Marco Asensio y Álvaro Morata. Ellos sí estarán sobre el césped de la Nueva Condomina y serán su única referencia con el Real Madrid. De momento, son compañeros de club, pero en poco tiempo podrían ser pasado.

Cuando James se mira en el espejo, aún se ve con una camiseta blanca. Eso cambiará en un futuro no muy lejano. El reflejo de James es cambiante. Hoy aparece una camiseta del Real Madrid, este miércoles tendrá color colombiano y después del partido contra la "Roja", nadie sabe cómo aparecerá. James ante el espejo es el reflejo de sí mismo: una incógnita. España, puede ayudar a despejarla.