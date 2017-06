Alejandro Ordóñez renunció al Partido Conservador

El ex procurador, identificado como militante del partido y posible precandidato para el 2018, arremete contra los congresistas y manifiesta que al no encontrar eco de sus postulados decidió crea un movimiento propio que lo lleve a la candidatura presidencial respaldado por firmas.

“El prolongado silencio a mi carta, la conducta sumisa de algunos de sus directivos y congresistas a este Gobierno me da a entender inequívocamente que el actual Partido Conservador representado en usted no hará frente a esa realidad y lamentablemente continuará el servicio de quien representa los antivalores que desde muy temprano nos enseñaron a combatir. Ese silencio cómplice me indica que las puertas que nos deberían llevar a una propuesta que reivindique el anhelo del ideario conservador seguirán cerradas”, señala la misiva.

En febrero, Ordóñez le envió una carta al presidente de partido Hernán Andrade en donde pedía que el partido dejara de apoyar el proceso de paz y su implementación en el Congreso.

Esto cambia el panorama electoral en el Partido Conservador donde quedaría sola en la carrera por la candidatura Marta Lucía Ramírez.