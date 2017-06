Cancelan feria de marihuana medicinal en el Congreso

El evento convocado para este martes y miércoles, buscaba que los congresistas y los visitantes del capitolio conocieran los diferentes usos del cannabis en el área medicinal, artesanal y de la construcción.

Aunque todo estaba listo para la realización de esta exposición en los pasillos de Senado, en las últimas horas el senador recibió una notificación señalando que no era pertinente hacer el evento y que por ende se revocaba la autorización para hacerla.

“El Congreso aprobó una ley para uso de marihuana medicinal en Colombia pero acá se mata el tigre y nos asustamos con el cuero… No me permiten hacer una exhibición de productos de marihuana en el Congreso, la gente necesita información, esto es insólito, como es que aprobamos una ley no podemos mostrar los resultados… Lo que creo es que viven tan angustiados por otros escándalos que terminamos pagando justos por pecadores”, añadió.

Para el senador Ospina se trata de una postura muy conservadora de la mesa directiva del Congreso.