La verdadera historia de la ‘agresión’ al subsecretario del Senado

La semana pasada hubo un revuelo en el ámbito político por la supuesta agresión de la que fue víctima el subsecretario del Senado Saúl Cruz Bonilla, por parte de un camarógrafo de Noticias Uno. Eso generó una avalancha de señalamientos por parte de congresistas, liderados por el presidente de la corporación, Mauricio Lizcano, quien aseguró “que enviaría una nota de protesta a la directora de Noticias Uno por hechos que rechazamos y no podemos permitir”.

Después de esas afirmaciones de Lizcano y de permitir que en la plenaria se produjeran una serie de pronunciamientos en contra del noticiero y de darle la palabra a Saúl Cruz para que expresara los detalles de la supuesta agresión, Noticias Uno demostró que dichos golpes nunca existieron y que, por el contrario, fue el subsecretario del Senado quien acercó su cabeza para golpear la cámara de vídeo.

Según una publicación de ese noticiero, el camarógrafo estaba adelantando su trabajo durante la sesión para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el jueves pasado. En el vídeo se ve cuando el subsecretario reacciona golpeando la cámara, pese a lo cual posteriormente afirmó que fue agredido.

“Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno y podrán ver que me han pegado en la cara y no entiendo por qué hacen eso, solo he cumplido mis funciones y estoy muy consternado”, dijo Saúl Cruz ante la plenaria.

Esas palabras generaron la solidaridad de legisladores como José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías, Tania Vega, Sofía Gaviria, Maritza Martínez, Jorge Hernando Pedraza, Alexánder López y Milton Rodríguez quienes de inmediato lanzaron fuertes críticas a Noticias Uno, sin conocer realmente lo que pasó.

Por ejemplo, la senadora Sofía Gaviria aseguró que vio el golpe de la cámara al subsecretario, lo que resultó no ser cierto. José Obdulio Gaviria pidió cárcel para el agresor, Maritza Martínez pidió el veto para el medio y el aspirante a la presidencia del Congreso Jorge Hernando Pedraza aseguró que no se le podía permitir esos abusos a la prensa. La publicación de Noticias Uno demostró que esas afirmaciones no tenían argumento alguno, sino que lanzaron frases sin sentido, por la oportunidad que les dio Mauricio Lizcano de intervenir abiertamente.

El senador Armando Benedetti, presidente del Partido de La U, fue el único senador que verificó la versión de Cruz Bonilla y al percatarse de que la agresión no existió le pidió su renuncia inmediata: “Siempre supe que Saúl Cruz no tenía razón y rechazo todas esas declaraciones de mis compañeros, que resultaron mentira y queriendo censurar a la prensa. Saúl debe irse y (debe haber) una disculpa del subsecretario y de Mauricio Lizcano”.

Aunque se ha dicho que Saúl Cruz pidió vacaciones por este escándalo, lo cierto es que desde el mes de abril tenía programado un viaje que coincidió con este impasse.