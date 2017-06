La industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada por consultas populares

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco José Llorera, afirmó que la "industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada, porque las consultas populares terminan acrecentando la inseguridad y la incertidumbre jurídica de las empresas.

El dirigente gremial se pronunció luego de los resultados de la consulta popular realizada este domingo en Cumaral- Meta, en donde la comunidad le dijo “no” a la explotación petrolera.

"Quiero decir que el resultado de la consulta en Cumaral no es vinculante, es decir no tiene efectos retroactivos y no afecta la actividad que está adelantando este municipio", dijo Lloreda.

Sin embargo señaló que el tema es más de fondo, la industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada, la racha de consultas populares, 22 en lista, lo que hacen es acentuar la incertidumbre jurídica que ya existe y coincide con lo que dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos que se está alistando para ofrecer más de 40 bloques exploratorios en Colombia.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco José Llorera, dijo que ante esta situación, hacen un doble llamado respetuoso pero enfático al Gobierno Nacional. El primero es liberar un diálogo con las Altas Cortes, con el Congreso de la República, para definir absoluta claridad las competencias de cada una de estas instancias con relación a la industria de hidrocarburos, que le corresponde a la nación, a los departamentos y a los municipios.

Dijo que el segundo llamado es para tener claro cuál es el alcance de las consultas populares, más tratándose de una actividad que es estratégica para el país, que es de interés nacional.

Otra solicitud respetuosa según Lloreda, es a liderar un diálogo con los alcaldes y gobernadores de los departamentos y municipios productores, para acordar una agenda y unos compromisos que permitan zanjar esas diferencias y el malestar que existe en las regiones donde se explora y produce hidrocarburos.

De acuerdo con el gremio el sector del petróleo representa el 7% del Producto Interno Bruto, PIB de Colombia y genera más de 95.00 empleos directos e indirectos.

Francisco José Lloreda finalmente señaló, que les preocupa la existencia de 44 iniciativas de consultas populares contra el sector minero energético y 20 contra hidrocarburos.