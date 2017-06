Lieberman ve en ruptura de relaciones con Catar una oportunidad para Israel

El ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, aseguró que la ruptura hoy de relaciones de cinco países árabes con Catar puede beneficiar a Israel, abriendo la puerta a una mayor colaboración regional "contra el terrorismo".

Los países que han roto sus lazos lo han hecho "no por Israel, no por los judíos, ni por el sionismo", sino "por el miedo al terrorismo", aseveró en una sesión del Parlamento (Knéset) el titular de Defensa, que ve en esta situación una nueva oportunidad "en la lucha contra el terrorismo", según el digital "Times of Israel".

Esta fue su reacción al anuncio hecho hoy por Arabia Saudí y Egipto de que rompen sus vínculos diplomáticos con Catar, al que acusaron de apoyar el terrorismo y amenazar la seguridad y estabilidad de la región, una medida a la que se sumaron después Baréin, Emiratos Unidos y el Gobierno del Yemen.

El mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo su primera gira internacional, que tuvo su primera parada en Arabia Saudí, donde dio un discurso frente a decenas de líderes árabes y musulmanes en el que les instó a luchar contra el terrorismo.

Lieberman también se pronunció hoy sobre un presunto acercamiento entre Israel y lo que denomina "Estados árabes moderados", y dijo que vincular este gesto con la posibilidad de avanzar en la consecución de un Estado palestino independiente "es un error".

"No puedes condicionar los lazos entre Israel y los Estados moderados con la causa palestina", afirmó.

La iniciativa de paz árabe, presentada por Riad en 2002, ofrece el reconocimiento del mundo árabe a Israel a cambio de la devolución de territorios palestinos y una solución justa para los refugiados que huyeron de la zona con la creación del Estado judío en 1948.