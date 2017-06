Padres de Leopoldo López piden a Madrid un acto por la libertad de presos

Los padres del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López se reunieron hoy con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien pidieron un acto en que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la liberación de su hijo y del resto de políticos presos en ese país latinoamericano.

Antonieta Mendoza y Leopoldo López se reunieron con Carmena, que dirige el Consistorio de la capital de España al frente de una coalición de izquierdas.

"Se tratará de buscar un cauce que realmente sea efectivo para de avanzar en la protección de los derechos fundamentales en Venezuela y en la recuperación de las libertades", explicó la portavoz municipal, Rita Maestre, al término del encuentro.

Este acto se definirá junto a los portavoces de PP (centroderecha), PSOE (socialistas) y Ciudadanos (liberales), también presentes hoy en esta reunión, y buscará una "mayor visibilidad" que la conseguida hasta la fecha con declaraciones institucionales.

El padre de López ha pedido que Madrid se exprese "contundentemente a favor de las libertades, la democracia y la justicia en Venezuela" como "capital de los hispanoparlantes", donde se genera "forma de pensar" para "toda Latinoamérica".

A juicio del abogado de la familia, Javier Cremades, el Ayuntamiento madrileño "aún no ha sido suficientemente eficaz como para tomar una distancia contundente con el régimen".

"No hay dos violencias en Venezuela, no es posible tener equidistancia", ha añadido Cremades, que ha censurado que las declaraciones a la prensa hayan sido en la calle, frente al Palacio de Cibeles, y no en un espacio institucional.

Todos los grupos coincidieron en señalar que este acto no es partidista, sino que buscará defender los derechos humanos y condenar las detenciones arbitrarias como la de López.

La reunión entre la regidora madrileña y los familiares de López cumple un acuerdo adoptado en febrero pasado por el pleno del Ayuntamiento en cuya votación se dividió la coalición gobernante, Ahora Madrid.

Seis ediles votaron en contra y catorce a favor de pedir la liberación de los presos y también hubo división respecto a la conveniencia de reunirse con los padres de López.