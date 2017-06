¡Furiosa! Así se vio la ‘Tigresa del Oriente’ en el programa ‘Bailando’

‘La Tigresa del Oriente’, vuelve a ser noticia por cuenta de su presentación en el programa ‘Bailando’ del reconocido periodista Marcelo Tinelli. Primeramente, cantó el éxito musical del momento ‘Despacito’, y más tarde bailó disco.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, el jurado le dio una calificación de “0”. Ante esto, la peruana tomó el micrófono y arremetió contra el jurado:

“Yo he venido al programa a traer alegría.. Ya quisieran, chicas de 30 o 25 hacer lo que yo hago. Quiero decirte que voy a renunciar a tu programa, me voy. Todo por la culpa de estos señores que no saben respetar a una artista internacional”, afirmó la mujer de 71 años.

De inmediato, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar por cuenta de su presentación, junto al “arañazo” que le dio a Marcelo Tinelli.