El regreso de Maturana le da jerarquía al fútbol colombiano: Rafael Dudamel

El seleccionador Sub'20 de Venezuela, Rafael Dudamel, expresó una gran admiración por el entrenador colombiano Francisco 'Pacho' Maturana, de quien confesó que "es una persona muy especial para mí".

Dudamel habló del regreso de Maturana al banquillo después de un receso de cinco años para entrenar al Once Caldas, club en el que precisamente se estrenó como entrenador en 1986.

En diálogo telefónico con Efe desde Corea del Sur, donde se instaló en semifinales del Mundial Sub'20 con la 'Vinotinto', Dudamel reconoció que parte de su éxito actual como entrenador y seleccionador se lo debe a Maturana.

"Hay una persona muy especial para mí, que me nutre después de cada partido, es con la que hablo, la que me orienta, la que desde su sabiduría y su experiencia me ayuda a poder encontrar el mejor mensaje: es el profesor 'Pacho' Maturana", dijo un emotivo Dudamel.

"Maturana es un hombre que, con escucharlo, ya uno clarifica por dónde tiene que ser el camino, él es en quien me apoyo porque siempre ha estado abierto y pendiente de mi carrera", agregó el también seleccionador absoluto de Venezuela.

Este lunes, Maturana fue presentado como nuevo entrenador del Once Caldas, equipo con el que lideró hace 31 años la transformación del fútbol del país, que luego concretó con éxito en Atlético Nacional al ganar la Copa Libertadores de 1989 y con la Selección Colombia que clasificó a los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94.

En Colombia, Maturana también dirigió al América y a Millonarios, dos de los clubes nacionales en los que Rafael Dudamel militó en su época de portero. Sin embargo, los dos nunca coincidieron en un mismo equipo: 'Pacho' nunca entrenó al venezolano.

"Tengo permanente comunicación con Maturana y, de verdad, me contenta muchísimo que esté de nuevo en la competencia porque le da jerarquía al fútbol colombiano y también al fútbol internacional. A un hombre de su capacidad, conocimientos y experiencia no lo podemos desaprovechar", aseguró Dudamel.

Además de la selección Colombia, Maturana ha dirigido las de Ecuador, Perú, Costa Rica y Trinidad y Tobago, y a clubes como los españoles Atlético de Madrid y Real Valladolid, los argentinos Colón y Gimnasia y Esgrima de La Plata, así como los árabes Al-Hilal y Al-Nassr.

"En cada conversación o en cada sesión de entrenamiento, nutre muchísimo cada una de las enseñanzas de Maturana. Me alegra por él, me alegra por el Once Caldas, me alegra por el fútbol colombiano y por el mundo del fútbol", reiteró Dudamel, quien protagoniza el momento de mayor gloria del balompié venezolano en Corea del Sur.