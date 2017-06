Dudamel admira "la madurez con que vive" su equipo el gran sueño mundialista

El seleccionador Sub'20 de Venezuela, Rafael Dudamel, atribuyó el éxito de su equipo en el Mundial de Corea del Sur, donde se instaló en semifinales, a la gran madurez y enfoque que han mostrado los jugadores.

Bogotá, 5 jun (EFE).- El seleccionador Sub'20 de Venezuela, Rafael Dudamel, atribuyó el éxito de su equipo en el Mundial de Corea del Sur, donde se instaló en semifinales, a la gran madurez y enfoque que han mostrado los jugadores.

"No los he visto ansiosos en ningún momento, la verdad que me sorprende muchísimo y admiro la madurez con que conviven con esta adrenalina, con esta ansiedad que generan los partidos", dijo un emocionado Dudamel en entrevista telefónica con Efe.

"Ellos llegaron a Corea del Sur con un objetivo muy claro. Yo les quise ir marcando partido a partido, fase tras fase, pero ellos no, ellos me dicen "nosotros vinimos acá a jugar siete partidos" y lo que han demostrado futbolísticamente es la capacidad de convicción y de creencia que tienen en su sueño", confesó.

Dudamel reconoce que esta magnífica actuación en Corea del Sur, donde por primera vez en su historia Venezuela avanza hasta semifinales de un mundial de fútbol masculino, es el inicio de una cosecha por la que se ha trabajado con un claro enfoque.

"Tenemos una selección absoluta con un promedio de 24 años y ya contamos con una selección Sub'20 entre las cuatro mejores del mundo", resaltó.

Aclaró que el éxito de sus jugadores no es fruto del azar sino "el producto de dos años de trabajo, dedicación, en los que ellos se han dedicado a entrenarse con gran esmero y con la ilusión que produce marcarse objetivos muy claros".

Con la absoluta eliminada del Mundial de Rusia 2018, pero de cara al de Catar 2022, Dudamel vislumbra un futuro muy alentador para la Vinotinto.

"Hoy nos permite visualizarlo con una perspectiva muy positiva y detrás de esta Sub'20 viene una Sub'17 que demostró en el Sudamericano, a pesar de no haber clasificado al Mundial, un buen nivel competitivo y que en agosto ya comenzaremos a prepararla".

Dudamel, quien fuera portero insigne de la Vinotinto, manifestó que pese a este dulce momento en el Mundial de Corea del Sur hay que tener mucho cuidado en el cómo se irán sumando las piezas de la Sub'20 a la de mayores.

"Antes de ello hay que seguir dándoles la mejor preparación, que puedan quemar sus etapas", explicó en la entrevista.

Asimismo, el seleccionador hizo referencia a la gran empatía que hay entre cada uno de los muchachos y él, lo que se ha evidenciado durante el Mundial.

"Esto es de aprender a gestionar con seres humanos. En esta categoría les encuentras muchas reacciones en el día a día, que debes saber como atenderlas, así que uno se vuelve eso: un padre y un amigo, más allá del entrenador".

En la entrevista, Rafael Dudamel confesó incluso sentir "una envidia enorme de mis jugadores, quisiera regresar a hace 25 años atrás y poder tener la salud y energía que ellos tienen hoy".

Dudamel lo dice así porque siente que hoy se une el disfrute de estar en la selección y la satisfacción de los buenos resultados. "Ellos están creciendo de la mano con el triunfo, nosotros crecimos y aprendimos llevando goles en contra, con esa fortaleza interna que nos hacía sentir siempre que en el siguiente partido ese era el de la victoria ¡y nos comíamos cuatro! Pero nos manteníamos fuertes por el amor a nuestra camiseta y a nuestro país", concluyó.