Demare:"Ganar en Dauphiné camino del Tour es importante"

El francés Arnaud Demare (Francaise) dio mucha importancia a su victoria en la segunda etapa del Dauphiné "porque es una buena señal ganar en una carrera de preparación del Tour de Francia".

"Para mi supone una gran satisfacción ganar en Dauphiné porque es una carrera de preparación para el Tour de Francia y esto es una buena señal. Veo que el equipo es homogéneo y que funciona bien. Veníamos a buscar un triunfo, pero si hay ocasión buscaremos otro", señaló en meta.

Una victoria no exenta de complicación, pues Demare admitió que pasó por momentos delicados.

"Pasé un momento difícil a 70 kilómetros de meta, pero el equipo me ha esperado, sobre todo Mickaël Delage, para volver al pelotón. Sabía que era una etapa difícil y no estaba claro que se fuese a resolver al esprint. El final me venía muy bien y estoy contento por la victoria y ver que el trabajo da resultados.

El ciclista galo quiso mandar un mensaje para evitar los accidentes de ciclistas en las carreteras.

"Quiero mandar un mensaje para que todos compartamos la carretera y nos respetemos. En los momentos de felicidad también pienso en todas las víctimas", concluyó.