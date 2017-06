La Selección siempre debe tener a los mejores jugadores: Giovanni Moreno

Uno de los regresos que se dieron a la Selección Colombia, entre los convocados, fue el de Giovanni Moreno. El volante, quien actualmente juega en Shanghái Shenhua del fútbol chino, vuelve al combinado después de cuatro años y nueve meses.

"No me esperaba este llamado. Hace tiempo no tenía la oportunidad de estar, pero uno trabaja para llegar a la Selección", señaló el volante en la concentración del equipo.

"Le agarré la mano, por decirlo así, a lo que es el fútbol chino. además, la llegada de Freddy Guarín a ese fútbol me ayudó bastante", agregó el jugador.

Sobre su prolongada ausencia de las convocatorias y microciclos, Moreno no se mostró molesto. Por el contrario, destacó el nivel de quienes han estado en su lugar. "La Selección siempre debe tener a los mejores. Los compañeros nuestros nos han representado de la mejor manera".