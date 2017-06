Insigne, "orgulloso" de haber jugado con Cavani porque le "ayudó a crecer"

El internacional italiano Lorenzo Insigne, que se medirá el miércoles con la selección uruguaya en un amistoso en Niza, aseguró que está feliz por volver a ver a Edinson Cavani y que está "orgulloso por haber" jugado con él en el Nápoles.

Insigne afirmó que el delantero uruguayo le "ayudó mucho" en el club sureño y le definió como un "gran campeón", en una rueda de prensa ofrecida desde la concentración de la selección italiana en Coverciano (Florencia, centro).

"Estoy feliz por volver a ver a Cavani, he coincidido un año con él y me ayudó mucho a crecer. Cuando yo llegué al Nápoles desde Pescara él ya era un gran campeón. Yo era joven y él me dio muchos consejos. Estoy orgullos por haber jugado con Cavani", aseguró.

"Es un gran campeón y lo demostró también en el París Saint Germain", agregó Insigne sobre Cavani, que se lesionó este domingo en el amistoso contra Irlanda y no podrá jugar frente a Italia.

El internacional transalpino comentó además la derrota del Juventus Turín contra el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones y lamentó el hecho de que "haya terminado de esa manera".

Insigne se midió con el Madrid en los octavos de final de la competición europea y consideró que el Nápoles salió con honor.

"Con el Real Madrid hemos jugado dos grandes partidos y esas prestaciones nos permitieron entender nuestro potencial", declaró.

Preguntado sobre el nivel del club sureño con respecto al Juventus, el extremo opinó que su equipo tiene el potencial para pelear con los turineses por el título liguero.

"Hemos demostrado en esta temporada que el Juventus no es imbatible, les hemos puesto en apuros en la liga y en la Copa Italia. Si salimos el próximo año como hemos terminado el último tendremos opciones de pelear con todos", dijo.

Después del amistoso contra Uruguay, Italia se enfrentará a Liechtenstein en Udine (norte) en las clasificaciones al Mundial de Rusia 2018, en las que está en el grupo G junto a España.

Insigne aseguró que su total concentración está en sellar el pase a la próxima Copa del Mundo, pero no contestó a las preguntas sobre el futuro enfrentamiento con La Roja, programado para el próximo septiembre y que puede decidir el líder del grupo.