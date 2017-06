Monreal: "Tengo contrato con el Arsenal y mi idea es seguir"

El internacional español Nacho Monreal, lateral izquierdo del Arsenal, aseguró que aún tiene dos años más de contrato con el club inglés y que su idea es seguir la próxima temporada a las ordenes de Arsene Wenger.

Monreal, de 31 años, llegó al Arsenal en la temporada 2012/2013. Cinco temporadas después, es uno de los fijos en el esquema táctico de Arsene Wenger, que lo ha utilizado esta temporada en 43 partidos, y por ese motivo parece tener cerrada la puerta a una posible salida del equipo inglés este verano.

"Me encuentro muy contento en el Arsenal y me siento importante porque Wenger me ha demostrado confianza. Me quedan dos años de contrato, un tercero opcional y la idea es seguir ahí. Soy consciente de que el fútbol puede cambiar, pero mi cabeza está en Londres. Estoy jugando y la idea es seguir", declaró Monreal.

Esta temporada, el Arsenal ha finalizado quinto la Liga inglesa y la próxima temporada no jugará la Liga de Campeones, por primera vez en veinte años.

"Hemos tenido una temporada irregular, no hemos cumplido el objetivo de quedar entre los cuatro primeros, pero hemos maquillado la temporada con la victoria en la FA Cup y nos vamos con buenas sensaciones", señaló Monreal, que a nivel personal dijo estar "contento".

"He jugado la mayoría de partidos, me he sentido importante y me he encontrado bien", comentó.

Monreal, convocado por el seleccionador español Julen Lopetegui para el doble enfrentamiento contra Colombia y Macedonia, dio su punto de vista acerca de la diferencia de nivel que existe entre la Liga española y la inglesa.

"Los equipos españoles están por encima de otras Ligas. Barcelona, Atlético o Real Madrid siempre pelean por la Liga de Campeones y eso significa que la Liga española es de las más fuertes", concluyó.