El portugués Danny deja el Zenit de San Petersburgo

El portugués Danny anunció este lunes su salida del Zenit San Petersburgo tras nueve temporadas en el club más rico de Rusia, que ha decidido no prorrogar el contrato con su capitán.

"He pasado nueve años increíbles en este equipo. Siempre he jugado con ganas, amor y pasión, llevando con orgullo la camiseta del club, pero respeto su decisión de no prorrogar el contrato conmigo", escribió en su Instagram el internacional portugués, de 33 años.

Adelantó que "la despedida no es el fin, sino el comienzo de una nueva aventura" y deseó "suerte y muchas victorias" a su ya exequipo.

El Zenit agradeció en un comunicado la entrega de Danny durante sus nueve años en el club y destacó "la valentía" demostrada por el centrocampista a la hora de hacer frente a tres lesiones de ligamentos cruzados.

"Una lesión tras la que muchos futbolistas se vieron obligados a terminar su carrera o a bajar el nivel. Pero Miguel siempre ha vuelto al campo siendo un futbolista incluso mejor que antes de la lesión", subraya la nota publicada por el Zenit en su página web.

Danny, que recaló en el Zenit en 2008 procedente del Dinamo Moscú, donde jugó tres temporadas, ha ganado con ese conjunto tres títulos de liga (2010, 12 y 2015), una Copa de Rusia (2010) y una Supercopa de la UEFA.

El jugador, 38 veces internacional con la selección de Portugal, ha jugado 268 partidos con el Zenit y ha marcado 68 goles para el equipo.