"El piso es lava", el divertido reto que es viral en redes sociales

El divertido reto consiste en buscar "refugió" cuando alguien dice "el piso es lava". Es decir, subirse a cualquier parte, y no tocar el suelo. La idea es hacerlo en un tiempo máximo de cinco segundos.

El reto se ha hecho viral entre los jóvenes que no dudan en compartirlo a través de sus redes sociales.

Según el diario El País, el reto se origina a partir del libro El Deseo de Roald Dahl:

"Pero yo sé cómo funciona esto, se dijo. Las partes rojas de la alfombra son trozos de carbón encendido. Lo que tengo que hacer es cruzarla hasta la puerta sin pisarlos. Si piso el rojo, me quemaré. Me quemaré entero. Y las partes negras..., sí, las partes negras son serpientes, serpientes venenosas, sobre todo víboras y cobras, gordas como troncos de árbol, y si piso alguna, me morderá y me moriré antes de la hora del té. Y si la atravieso sin que me pase nada, sin quemarme y sin que me muerdan, mañana, que es mi cumpleaños, me regalarán un perrito" informó El País.