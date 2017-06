"Unidos en el horror": la condena internacional por el ataque en Londres

AFP

Los hombres fueron muertos a tiros por la policía después de arrollar a transeúntes y atacarlos con cuchillos.

Líderes mundiales condenaron los sangrientos ataques del sábado en la noche en Londres, que dejaron al menos siete personas muertas y más de 40 heridas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dos de cuyos conciudadanos sostuvieron heridas durante el ataque , dijo que su país estaba más que nunca del lado de Gran Bretaña.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, declaró que sus "oraciones y resuelta solidaridad" estaban con el pueblo británico.

Un australiano se encuentra en el hospital y otro más quedó afectado por el ataque, añadió Turbull.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje por Twitter : "Cualquier cosa que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y Reino Unido, ahí estaremos - ESTAMOS CON USTEDES. ¡DIOS LOS BENDIGA!"

Trump volvió a instar a los tribunales en EE.UU. a que apoyen su prohibición a la entrada al país de ciudadanos de seis países predominantemente musulmanes, un veto que está siendo legalmente impugnado.

"Unidos en el horror"

Macron fue uno de los primeros líderes mundiales en reaccionar a los eventos.

"Frente a esta nueva tragedia, Francia se encuentra más que nunca del lado de Gran Bretaña. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos".

Dos ciudadanos franceses resultaron heridos en el ataque, uno de estos seriamente, leyó un comunicado del despacho de Macron.

Las medidas de seguridad estaban siendo "reforzadas" para que los ciudadanos franceses en Londres pudieran votar en la primera ronda de las elecciones parlamentarias de Francia, este domingo, según informó la agencia AFP.

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, dijo en un comunicado: "Hoy estamos unidos a través de las fronteras en el horror y el duelo pero también en la determinación".

"Reitero que en la lucha contra todas las formas de terrorismo, Alemania esta decididamente del lado de Gran Bretaña".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó estar siguiendo los últimos incidentes "con horror". "Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Por favor, manténganse seguros", dijo.

Desde Rusia, el presidente Valdimir Putin "envía sus más profundas condolencias a los británicos y condena el acto terrorista que sucedió hace varias horas en Londres", declaró su portavoz Dimitri Peskov, que fue citado los medios.

En un telegrama posterior enviado a la primera ministra británica, Theresa May, Putin dijo que el esfuerzo conjunto contra el terrorismo "debería ser una respuesta mutua", según un comunicado del Kremlin.

Los líderes de la Mancomunidad Británica también ofrecieron su respaldo a Renio Unido.

"Terribles noticias desde Londres, esta noche. Estamos observando la situación", escribió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Twitter .

"Los pensamientos de Nueva Zelanda están con las víctimas del ataque de hoy", manifestó el primer ministro, Bill English. "Demasiadas vidas están siendo cobradas terroristas obstinados en infligir dolor y sufrimiento a personas inocentes".

El diario New Zealand Herald reportó que un neozelandés se estaba recuperando de heridas múltiples de cuchillo sufridas en el ataque.

El controvertido veto a la entrada de musulmanes

Trump "retuiteó" una frase del sitio de derecha Drudge Report sobre los ataques que fue seguido por su propio tuit exhortando a tomar acciones firmes.

"Debemos ser inteligentes, vigilantes y firmes. Necesitamos que nuestros tribunales nos devuelvan nuestros derechos. Necesitamos imponer el Veto a la Entrada como medida adicional de seguridad!"

La orden ejecutiva de Trump para vetar la entrada a EE.UU. de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana ha causado controversia y ha sido impugnada en los tribunales .

El tuit provocó agudos contraataques en los medios sociales.

"Habla el oportunista en jefe", tuiteó el experto en terrorismo y profesor de la Universidad del Estado de Georgia, John Horgan.

Mientras tanto, el abogado de derechos humanos británico Adam Wagner escribió en su cuenta de Twitter : "Mensaje de Londres: tomar ventaja política es absolutamente lo ÚLTIMO que necesitamos ahora".

Unos minutos después de los primeros dos tuits , Trump envió su mensaje de apoyo a Reino Unido.

El Departamento de Estado también emitió su propio comunicado expresando solidaridad.

"Estados Unidos está listo a ofrecer cualquier asistencia a a las autoridades que Reino Unidos pueda requerir", dijo.