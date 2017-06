Israel condena ataques de Londres y se solidariza con Reino Unido

Israel condenó hoy los "horribles" ataques de anoche en Londres que han causado siete víctimas mortales y 48 heridos, y aseguró que ahora los británicos "tienen un mejor conocimiento" sobre el "terrorismo que Israel ha experimentado".

"Estamos junto al pueblo británico en este momento", expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado difundido en la red social Twitter, la misma que utilizó el ministro de Seguridad Pública, Guilad Erdan, para solidarizarse con los británicos y hacer un llamamiento para "la creación de una nueva alianza global contra el terrorismo".

"Esto ha sido un ataque no solo contra Reino Unido, sino también contra los valores y la democracia de Occidente. Nuestras oraciones están con las víctimas", dijo el ministro, que más tarde sostuvo que "hoy hay un conocimiento mucho mayor del terrorismo que Israel ha experimentado" y afirmó que "no es muy diferente de los motivos del islam extremista que ha causado los ataques (de Londres)", recogió el diario Times of Israel.

Según el mismo medio, otras figuras de la esfera política israelí se han pronuncia sobre el suceso, como el diputado Yehuda Glick, que lo vinculó con los palestinos al afirmar que "aparentemente, la contribución significativa de los palestinos al mundo es nuevos métodos de terrorismo".

Anoche el mercado de Borough y el puente de Londres fueron escenario de un doble ataque en el que un vehículo arrolló a los viandantes y seguidamente tres personas se apearon del coche y apuñalaron a los que se encontraron a su paso.

Un total de siete personas han fallecido, además de los tres atacantes, y 48 han sido hospitalizadas.