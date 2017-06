Unesco: Goytisolo fue una "voz comprometida con la paz y el diálogo"

El escritor Juan Goytisolo fue una "voz comprometida con la paz y el diálogo durante toda su vida", indicó hoy la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con la muerte del pensador "desaparece una figura que destacó por su apuesta firme por el diálogo intercultural. El compromiso de Goytisolo con la paz y el diálogo fueron una constante a lo largo de su vida", subrayó la Unesco en las redes sociales.

La organización quiso rendir un homenaje a Goytisolo publicando el enlacé a dos artículos sobre la plaza Yamaa al Fna, en la ciudad marroquí de Marrakech, donde vivía y que el autor escribió para el Correo de la Unesco: "dos excelentes lecturas para conocer más sobre este autor y también sobre el patrimonio inmaterial".

De hecho, Goytisolo "estuvo estrechamente vinculado a los inicios de los programas de salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, recordó la organización en Facebook.

La publicación de la Unesco incluye una fotografía de Juan Goytisolo junto a una frase suya: "La Humanidad no puede avanzar sino reconociendo sus errores, si no hay ninguna autocrítica no hay ninguna forma de progreso. Yo he sido siempre muy crítico con la sociedad, pero he sido también muy crítico conmigo mismo".