Netflix cancelará más series originales, ¿por qué?

El anunció de la cancelación de las series de Netfix, Sense8 y The Get Down, conmocionó a los seguidores que querían seguir conociendo las historias.

Sin embargo, esto seguirá pasando con otras producciones, según anunció el fundador y director ejecutivo, Reed Hastings. Al parecer, la compañía pretende lograr más éxitos, por lo que pretenden tomar más riesgos. "Tenemos que tomar más riesgos, probar más cosas locas. Por eso deberíamos tener un porcentaje de cancelaciones mayor", aseguró Hastings.

Está idea ya empieza a implementarse con la cancelación de varias series. A finales del 2016, Netflix anunció el fin de Marco Polo, la serie más cara de la historia, que no logró los indicies de audiencia pensados. Recientemente, también se conoció la no consecución de Sense8 y The Get Down.