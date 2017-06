La matriarca Kardashian y su hija Kim romperían toda relación con Caitlyn Jenner

En el nuevo episodio del programa de las Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, Kris Jenner, exeposa de Caitlyn, la acusa de querer limpiar su imagen culpando de todo a la madre de Kim. "No sabe manejar la publicidad negativa, así que me ha convertido en una especie de cabeza de turco. Quiere dejarme en evidencia” explica a la esposa de Kanye West.

Kim Kardashian le comenta a su mamá que ha leído el libro del que era su padrastro, titulado Los secretos de mi vida y en el que comenta su versión de la historia donde "todo es tu culpa (la de Kris).

La empresaria de 61 años, se defiende diciendo que Caitlyn “no ha pagado un recibo desde 1972. Ni siquiera sabe lo que costaba un jardinero”. De igual forma, revela su ira por no haber conocido a historia de Jenner con su ex Linda Thompson.

"Cait me podría haber contado lo mismo que relata en su libro. Según ella, Linda se enfadó tanto que Caitlyn tuvo que confesarle su disforia de género. ¿Por qué no me contaste a mí lo que de verdad pasó con Linda para que pudiese tomar mi propia decisión de si casarme o no con alguien que en realidad quería ser una mujer?”.

Kim Kardashian también se mostró muy enojada por las memorias de Caitlyn. "Empezó tres familias con tres personas completamente diferentes y acabó destrozando a todos".