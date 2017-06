Álex de la Iglesia: lo que conecta a todo el cine español es la diversidad

El director Álex de la Iglesia, que clausuró con su último largometraje "El Bar" la tercera edición del Amsterdam Spanish Film Festival (ASFF), dijo en una entrevista a Efe que lo que conecta a todo el cine español es "la diversidad".

Ámsterdam, 4 jun (EFE).- El director Álex de la Iglesia, que clausuró con su último largometraje "El Bar" la tercera edición del Amsterdam Spanish Film Festival (ASFF), dijo en una entrevista a Efe que lo que conecta a todo el cine español es "la diversidad".

Al realizador vasco (Bilbao, 1965) le "cuesta mucho encontrar un denominador común entre las películas españolas, quizás porque lo veo desde dentro", pero apuntó que existe "un punto de conexión entre todas y es precisamente la diversidad".

"¿Que tiene que ver "El hombre de las mil caras" (Alberto Rodríguez) con "Tarde para la ira" (Raúl Arévalo) o mi película "El Bar"?, se pregunta el cineasta.

"Que todas me gusta recomendarlas", respondió entre risas.

De ambiente castizo y personajes sórdidos y patéticos, el cine de Álex de la Iglesia que cuenta con gran reconocimiento internacional, no necesita de grandes presentaciones ni en España ni en el exterior.

No obstante, como destaca el cineasta, el papel de festivales dedicados al cine español como el ASFF en Holanda o Marsella y Nantes en Francia es "fundamental" y "necesario" para la promoción del cine español en el exterior.

"Son una especie de plataformas donde se puede ver un horizonte de películas españolas que igual no han conseguido distribución en ese país" y que "la gente vea cine es fundamental para la carrera comercial de la película", dijo.

"El bar", el decimocuarto largometraje de Álex de la Iglesia, un filme coral que tiene partes de "thriller", comedia y película de terror, vuelve a encerrar en un espacio reducido, esta vez "un bar de 20 metros cuadrados", a un grupo "absolutamente heterogéneo" de personas.

La trama se desencadena cuando uno de los personajes que está desayunando en un bar en el centro de Madrid sale del establecimiento y recibe un disparo en la cabeza.

De hecho, la película protagonizada por Blanca Suárez, Carmen Machi, Terele Pávez, Secun de la Rosa, Jaime Ordóñez, entre otros, está inspirada en gran parte, en el mítico bar madrileño El Palentino.

"Un bar es una especie de imagen del mundo, un universo en sí mismo, como una pequeña Europa donde la gente está muy cerca una de la otra y no se conocen de nada pero no resulta incómodo porque no tienen la obligación de hablar", señaló De la Iglesia.

"De ahí surgen una serie de problemas que solo se pueden solucionar con cooperación", añadió.

Sin embargo, como ocurre en su último trabajo, "lo único que descubren es el enfrentamiento".

Para el director de "El día de la Bestia", "La comunidad" y "Crimen Ferpecto", se debe a que "hay un nuevo jugador en la partida que es el miedo" y "es el protagonista más que nunca en nuestra cabeza, todo lo que hacemos está filtrado por el miedo a una respuesta".

"La película es dura y amarga al tiempo que divertida y muy absurda", y de hecho para el cineasta español, "surge porque no hay capacidad de diálogo".

"Si los personajes se hubieran entendido desde el principio hubiera sido un cortometraje", bromeó.

Y a pesar de que "no hay una intención de hacer ningún retrato de la situación emocional ni de Europa, ni de España ni de ningún lugar en concreto" está claro que el filme es "una respuesta a lo que está sucediendo".

En este sentido, explicó el realizador que cuando estaban escribiendo el guión junto a Jorge Guerricaechevarría "sucedieron los atentados de París y es imposible que no haya un reflejo de esta realidad".

"Un reto a nivel técnico divertidísimo", "con un decorado muy complejo, una especie de puzzle" y "muy difícil a nivel de movimiento de cámara".

Una dificultad que estaba "provocada" porque De la Iglesia quería que "la puesta en escena fuera lo suficientemente atractiva como para que el espectador se olvidara de que toda la película transcurre en un sitio tan pequeño como un bar".

"El Bar" llega a Holanda tras una buena acogida en Argentina y Serbia, y seguirá su periplo en el exterior durante los próximos meses.