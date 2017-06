Dovizioso: "Estaba un poco asustado antes de la carrera"

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), vencedor del Gran Premio de Italia de MotoGP a pesar de sufrir una intoxicación alimentaria, aseguró que antes de la carrera estaba "un poco asustado" porque temía no tener fuerzas para acabarla.

"Temía encontrarme débil durante la carrera, pero hemos sido rápidos", destacó.

"Anoche me levanté a las cuatro de la mañana con un dolor de barriga muy fuerte y estuve vomitando, y esta mañana no tenía fuerza, por eso he preferido dar sólo una vuelta en los entrenamientos, pero afortunadamente no teníamos nada importante que probar esta mañana", manifestó.

Dovizioso explicó que, al rodar muchas vueltas detrás de Maverick Viñales, comprobó "sus puntos fuertes y débiles" y también los suyos. "No tenía una estrategia muy clara en ese momento, pero la moto iba muy bien y luego me di cuenta de que nadie tenía mucho margen para rodar más rápido", añadió.

"Me centré en mi ritmo y sólo fui consciente de que podíamos ganar después de la última curva, porque pensaba que Viñales haría una última vuelta rapidísima. Ganar parecía algo impensable. Como italiano, ganar en Mugello es un sueño, pero hacerlo con Ducati lo hace aún más especial, no tengo palabras para describirlo", manifestó el vencedor.

"Ser segundo en el campeonato es bonito, pero no me sorprende, porque sabía que podía estar entre los cuatro primeros ya que para un piloto que quiera luchar por el campeonato hay que estar siempre en el 'top cinco'. Yo casi siempre estoy ahí e intento conseguir lo máximo a lo que puedo aspirar con mi moto", explicó Dovizioso.

"Veremos si en Barcelona también tenemos velocidad como aquí, porque en los test fue bien, pero cada fin de semana es diferente y con los neumáticos puede cambiar el resultado", subrayó.