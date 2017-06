Muguruza: "El público tenía que haber sido más respetuoso"

Garbiñe Muguruza se mostró muy afectada tras su derrota hoy ante la francesa Kristina Mladenovic, que le impedirá revalidar su título en Roland Garros, y se quejó de la actitud durante del partido de los espectadores, que "tenían que haber sido más respetuosos".

"El público han sido duro conmigo. A veces tenía que haber sido más respetuoso. Tuvimos que parar varias veces, el árbitro tuvo que calmar las cosas... No quiero crearme enemigos, me encanta estar aquí, pero no sienta bien", declaró la española, cabeza de serie número cuatro.

Muguruza tuvo que interrumpir su rueda de prensa, debido a la emoción, que le llevó hasta el llanto después de una derrota que calificó de "dolorosa".

La francesa llevó la iniciativa casi todo el partido ante una Muguruza muy errática, que no consiguió sobreponerse a la enorme presión ejercida desde las gradas de la pista Suzanne Lenglen por una afición entregada a la jugadora francesa, quien caldeó el ambiente con constantes invocaciones al público.

"Sé que es un jugadora francesa, y salí preparada para ello, pero siempre es 'tricky'. Entiendo el ambiente, pero... vamos a dejarlo ahí", señaló, antes de añadir que la reacción de los espectadores le recordó más bien a "un partido de Copa Federación".

Ni las 16 dobles faltas de Mladenovic le sirvieron a la española para superar a una adversaria más metida en el partido.

"'Kiki' (Mladenovic) está jugando bien. Sé que hizo muchas dobles faltas, pero logró superar esos puntos. No he podido encontrar mi juego, pero tampoco creo que hiciese nada mal", juzgó.

Muguruza confesó haberse quitado un peso de encima tras acabar su participación en el abierto parisino, ya que "ahora todo el mundo va a dejar de molestarme preguntándome por este torneo".

Además, aseguró que se va "contenta" de París, porque ninguno de los cuatro partidos que ha disputado "era fácil" y "tampoco voy a hacer un drama de esto".

Como enseñanza del partido de hoy para el futuro, Muguruza confesó que así "se aprende a hacer oídos sordos y a concentrarse".

Con la derrota de la jugadora española, el abierto parisino coronará a una nueva campeona, puesto que ninguna de las que todavía siguen en liza en el torneo saben lo que es ganarlo.

Mañana lunes será el turno en octavos de la única española que continúa en el cuadro, Carla Suárez, que deberá medir sus fuerzas en la pista central contra la rumana Simona Halep, tercera cabeza de serie del torneo.