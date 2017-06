Carreño: "Si pensara que no puedo ganar a Nadal no iría al partido"

El español Pablo Carreño, flamante cuartofinalista en Roland Garros y por primera vez en un Grand Slam, aseguró que tiene opciones de superar esa ronda contra su compatriota Rafael Nadal, el gran favorito para ganar por décima vez.

"Si pensara que no tengo ninguna opción no iría. Sé que será difícil, es el mejor jugador de la historia en tierra y está jugando bien. Pero lo voy a intentar. Estoy jugando bien, tengo confianza. Es cierto que estoy cansado, pero tengo un día para descansar", dijo.

Carreño aseguró que, además de la entidad de su rival, Nadal es "un buen amigo" por lo que será "un partido particular, especial" en el que tratará de "disfrutar al máximo".

"Creo en mis opciones. Estoy jugando bien y creo en mi capacidad en los próximos partidos. Voy a terminar con mi mejor ránking. Hemos trabajado mucho estas dos últimas temporadas y estamos viendo los frutos". señaló.

Carreño señaló que no caerá en el conformismo de haber logrado el mayor logro en su carrera y que tratará de intentar encontrar la motivación para afrontar ese duelo.

"Es una oportunidad bonita de seguir creando mi historia, haciendo mi carrera. No es fácil, pero te hace ilusión, tener la oportunidad de jugar unos cuartos de Roland Garros contra Rafa Nadal, que sabe cómo se juega en estas superficies, jugar en una pista grande, que solo lo hice contra Federer el primer año. Va a ser una ocasión única", señaló.

El español aseguró que fue "la mejor victoria de (su) carrera" y que puede que viviera en la pista 1 de Roland Garros "uno de los mejores momentos" de su vida en "uno de los mejores lugares".

"Es un sueño de niño ganar en cinco set tras cuatro horas y media de partido. Ha sido duro, he sufrido mucho pero al mismo tiempo me ha encantado", indicó.

Carreño explicó las lágrimas al final del partido por toda la emoción acumulada. "Por la forma en que se ha ganado, ha sido dramático, se te vienen pensamientos, emociones, no sabía como llamarlas y he llorado. Necesitaba soltar la emoción que tenía dentro", indicó.

"No solo he pensado en mi, también en mi equipo, en mi familia, en mis padres que se han tenido que ir en el tercer set para tomar el avión a Asturias. En esos momentos te gustaría estar cerca de tu familia, de la gente a la que quieres", dijo.

Carreño se mostró muy satisfecho de la mejora de su juego en este año, después de que hoy consiguiera la primera victoria de su carrera contra un "top 10".

"Voy evolucionando, las cosas van saliendo, voy ganado a jugadores muy buenos, me voy ganando el respeto, el carisma que esos rivales ya tienen. Las cosas no llegan por casualidad y no se van por casualidad. Voy a trabajar de la misma manera, con la misma ambición", comentó.

Sobre el hecho de que necesitara siete bolas de partido para cerrar el duelo, Carreño aseguró que jugó esos agresivos los puntos y que, sin embargo, no tuvo la sensación de tener grandes fallos.