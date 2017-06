Rossi: "Esperaba ser uno de los tres que estuviese en el podio"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se tuvo que conformar con la cuarta posición en Mugello, aseguró que esperaba ser "uno de los tres que estuviese en el podio".

"Esperaba ser yo uno de los tres y no me gusta por mí, pero hoy para Italia ha sido un día grande, han ganado tres italianos y la fiesta habría sido completa si hubiese estado yo en el podio. Pero ha sido bonito", señaló entre sonrisas Rossi.

"No me gusta nada que me hayan fastidiado el podio, pero que lo haya hecho Petrucci me fastidia un poco menos, porque me cae bien y es mi amigo. Ha hecho una carrera buenísima, se lo ha merecido y ha estado muy valiente, me habría gustado que hubiese fastidiado a otro, pero ha sido así", reconoció el italiano.

En cuanto a su rendimiento, dijo que se vio condicionado por el físico: "Me ha costado desde el principio y, naturalmente, la caída de Le Mans influye. Quería llegar, pero he apretado al máximo".

"La moto iba bien y hemos conseguido ponerla a punto, es positivo, pero Barcelona será completamente diferente porque tendremos que buscar hacerla funcionar con menos agarre, porque allí el asfalto agarra realmente poco, aunque es una pista que me gusta", añadió.