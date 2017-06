Espero aportarle mucho a la Selección: José Izquierdo

José Pékerman ya trabaja con 16 jugadores en Murcia, entre ellos se encuentra José Heriberto Izquierdo, delantero del Brujas de Bélgica que fue llamado por primera vez a la Selección Colombia, en diálogo con Caracol Radio, el pereirano se refirió a sus características como atacante.

"Mis características son velocidad y gol. Espero aportarle harto a la Selección con mi habilidad", comentó el atacante que marcó 16 goles con el cuadro belga en la más reciente temporada.

"El fútbol belga me ha enseñado demasiado, me ha construido y me ha formado como jugador profesional a alto nivel", agregó el denominado "mejor jugador de la liga de Bélgica" en la última temporada.

Toda la boletería para el partido de este miércoles ante España se encuentra agotada y se esperan al menos 4.000 aficionados colombianos en el estadio de Murcia.

James y Cuadrado arribarán a la convocatoria de la Selección este lunes.