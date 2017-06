Márquez: "He salido con muchas ganas, pero he visto que sería difícil"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se tuvo que conformar con la sexta plaza en la carrera de MotoGP en Mugello pues aunque salió "con muchas ganas, cuando estaba en medio del grupo" vio "que sería difícil".

"Después de la caída de Le Mans quería estar al nivel que toca, no más de lo que sientes, y he salido con muchas ganas para intentar estar al ciento por ciento, pensando que podía luchar incluso por la victoria, pero he visto que sería difícil, estaba arriesgando en las curvas y de golpe dos me pasaban en la recta y eso te descoloca", reconoció el vigente campeón del mundo.

"Luego he empezado a sufrir con el neumático delantero y he intentado hacer la carrera detrás de Bautista pero he pensado, para qué voy a apretar y a intentar pasarlo, si luego me va a pasar él en la recta", lamentó Márquez.

"Ha sido un fin de semana difícil, con muchos sustos y los sustos no vienen por sí solos, vienen porque vas al límite, aunque hemos sacado algo positivo y es que más o menos estábamos cerca pero no lo suficiente, pues no hemos acabado muy lejos de la victoria pero lo que cuenta es el resultado final", comentó el piloto de Repsol.

Marc Márquez invocó a la paciencia para solventar la situación que atraviesa. "Pero la paciencia a veces te lleva a hacer estos resultados, sexto, y cuando te sales del 'top cinco' ya es un mal resultado para un piloto que opta al título".

"En Le Mans, lo intenté más de lo que lo sentía y me fui al suelo y aquí he dado el máximo pero para hacer sexto, para ir como he ido, pero esperemos que mejore poco a poco; estamos a 39 puntos, no del todo lejos pero tampoco muy cerca", recalcó el líder de Repsol Honda.