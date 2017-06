Nadal: "No porque todo haya ido bien tiene que seguir bien"

Rafael Nadal logró hoy clasificarse para cuartos de final de Roland Garros por undécima vez en su carrera, con el segundo mejor balance de su historia y dejando buenas sensaciones en la pista, pero el español se mostró prudente.

"El nivel está siendo bueno, esta primera semana ha sido muy positiva, he jugado bien, he ganado con solvencia y eso da confianza, te hace sentir que haces las cosas bien", dijo el mallorquín tras derrotar a su compatriota Roberto Bautista por 6-1, 6-2 y 6-2.

"Pero con el respeto que merece el torneo, cada rival y cada situación me lleva a pensar que no porque las cosas vayan bien tienen que seguir bien. Estoy preparado para que vengan momentos más difíciles, que van a venir", señaló el nueve veces ganador.

Nadal reconoció que el duelo contra Bautista "no fue tan bien como los otros días", pero aseguró que "hubo buenos golpes".

"He cometido algunos errores pero no son muy importantes", indicó el español, que señaló que "lo importante es trabajar al máximo cada día".

El español aseguró que este año se encuentra mejor porque el físico le está respetando, lo que le permite entrenar sin problemas y preparar bien los partidos.

Pero recordó que el año pasado también llegaba bien a este torneo, pero que la lesión en la muñeca le obligó a retirarse.

"Hasta que me lesioné no había perdido ningún partido. Pero me retiré y fue una oportunidad perdida. También en 2009, cuando tenía problemas en la rodilla, o en 2015, cuando me ganó un rival que venía mucho mejor que yo", señaló.

"Cada vez que he perdido el trofeo por motivos diferentes. Este año estoy entusiasmado con el torneo, es el evento más importante para mi del año", señaló.

Nadal se quejó de la actitud del árbitro portugués Carlos Ramos, que le amonestó en dos ocasiones por tomarse demasiado tiempo antes del saque.

"Ya en el pasado me ha metido mucha presión, bien con el tiempo, bien con el 'coaching'. No he cogido la toalla en todo el primer set y me amonesta. Quiere que vaya con el agua al cuello todo el partido", señaló.

Nadal, que tuvo un intercambio duro con el árbitro luso, afirmó que los colegiados deben aplicar el reglamento en función de cómo vaya el partido.

"Estamos sobre tierra, es el torneo más físico, si uno quiere ver buen tenis tiene que dejar respirar, no somos máquinas que no pensamos. Es mi punto de vista, él tiene otro. Lo digo con tristeza porque no me gusta tener problemas, pero es un árbitro que tiene fijación conmigo. Tengo respeto por él y lo único que ido es que sea recíproco", dijo.

Nadal se medirá con Pablo Carreño, verdugo del canadiense Milos Raonic por 4-6, 7-6(2), 6-7(6), 6-4 y 8-6.

"Está teniendo una evolución fantástica, es un buen compañero y me alegro de que haya llegado hasta aquí, porque es una buena persona y se lo merece", señaló.