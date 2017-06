Allegri: "Ronaldo parece que está dormido y luego te hace dos goles"

Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, elogió este sábado, después de caer en la final de la Liga de Campeones de Cardiff ante el Real Madrid (1-4), a Cristiano Ronaldo y dijo que "parece que no hace nada, que está dormido, y luego te hace dos goles".

"Quiero felicitar a mis chicos y agradecerles lo que han hecho esta temporada, que ha sido extraordinaria. Hemos ganado la Serie A y la Coppa Italia y hemos llegado a la final de la Liga de Campeones. Pero aquí lo importante es ganar. Hemos hecho un primer tiempo muy bueno y luego el Madrid ha acelerado y nos hemos quedado atrás", valoró Allegri en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hay que felicitar al rival. Sabíamos que jugábamos contra un equipo muy fuerte, pero en los días previos parecía que la Juventus era favorita, que se enfrentaba a un club que no merecía estar aquí. Y no es así", apuntó.

El Real Madrid de Zinedine Zidane, con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo y goles del brasileño Casemiro y del español Marco Asensio, doblegó a la 'Vecchia Signora' en el Millenium Stadium, sumó su duodécima Liga de Campeones y dejó a la Juventus a las puertas de la gloria continental.

"Cristiano parece que está dormido, que no hace nada, y luego llega y te hace dos goles. Antes del partido se hicieron valoraciones negativas. Todos mis jugadores hicieron un gran primer tiempo, pero después del 1-2 no tuvimos la fuerza mental suficiente para seguir en el encuentro. Es cierto que tras el 1-3 tuvimos alguna opción para entrar en él, aunque no la aprovechamos", prosiguió.

"Esto nos sirve de lección, nos sirve para aprender a manejar mejor los partidos. No hay otra cosa que decir que el fútbol es así, esa es la belleza de este deporte, aunque para nosotros no ha sido bonito hoy", indicó.

Además, Allegri, que cae por segunda vez en una final de Liga de Campeones -perdió en 2015 a manos del Barcelona-, se mostró confiado en, "con algunos refuerzos", volver a luchar por el título de la máxima competición continental.

"Este equipo tiene mucho que ofrecer y que dar. El club sabe dónde hay que mejorar y tenemos que hacerlo para elevar el nivel. Pero estamos preparados para ello. Después de un descanso, para los jugadores y para mí, el equipo estará preparado y confiado en seguir compitiendo. Tras este desafío tendremos la oportunidad de levantarnos y volver a intentarlo", confesó Allegri.

"La Juve está haciendo un gran trabajo para llegar al nivel del Real Madrid, un equipo que pelea por el título cada año. Creo que la temporada que viene, si añadimos unos refuerzos, podemos hacer una gran competición", subrayó el preparador transalpino.