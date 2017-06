El ejército marroquí no tiene Facebook y advierte a quien hable en su nombre

Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos han aclarado hoy que no tienen cuenta de Facebook y advertido a aquellos que utilicen la famosa red social para expresarse en su nombre.

"Aquellas personas que se comuniquen en las redes sociales o en WhatsAp en nombre de las FAR están infringiendo la ley", advierte una fuente oficial del Ejército en un mensaje difundido por la agencia marroquí MAP.

El mensaje aclara que hace referencia a un vídeo que ha circulado en las últimas horas donde una decena de individuos vestidos con ropa militar lanzan en árabe marroquí mensajes de amenaza contra el líder de las protestas rifeñas, Naser Zafzafi, que está detenido desde el pasado lunes.

"Las FAR se expresan a través de comunicados difundidos por canales oficiales, y en ningún caso por redes sociales o con aplicaciones de mensajería instantánea", aclara la fuente.

En realidad, las FAR son una de las instituciones más opacas de Marruecos: no cuentan con un portavoz y es rarísimo que publiquen comunicados ni posturas oficiales sobre cualquier tema; además, no cuentan tampoco con un Ministerio de Defensa, sino con una "Administración General" cuyo titular es elegido por el rey.

Y pese a ello, existen en Facebook varias cuentas creadas en su nombre (en árabe, francés e inglés) en las que se da cuenta de actividades militares o que se usan para lanzar eslóganes patrióticos.