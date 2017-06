El Primavera supera las 200.000 personas y pide la reforma urgente del Fórum

El festival Primavera Sound, una de las principales citas musicales de Europa, cerrará hoy sus puertas en Barcelona con una previsión de 200.000 espectadores de 125 países, en una edición, la 17, en la que se ha constatado un relevo generacional tanto de público como de las propuestas artísticas.

Barcelona, 3 jun (EFE).- El festival Primavera Sound, una de las principales citas musicales de Europa, cerrará hoy sus puertas en Barcelona con una previsión de 200.000 espectadores de 125 países, en una edición, la 17, en la que se ha constatado un relevo generacional tanto de público como de las propuestas artísticas.

Los directores del festival, Alfonso Lanza y Alberto Guijarro, señalaron en un primer balance que el público extranjero supone ya el 55 % del total (ligeramente superior el año pasado), lo que demuestra el interés que el festival -con un presupuesto de 12 millones de euros (13,4 millones de dólares)- despierta fuera de España.

En lo musical, Lanza realizó un balance positivo por la calidad de lo visto sobre el escenario y por el "feedback" entre publico y artistas, un cartel con 226 nombres repartidos, en catorce escenarios, con nombres tan destacados como Van Morrison, Grace Jones, Solange, Marc de Marco, The Zombies, Arcade Fire, The XX o Bon Iver, con Mishima y John Talabot entre los locales.

Los "aparatosas" cifras facilitadas confirman todas las previsiones, ya que los abonos para los tres días de pago hacía meses que se habían agotado.

Así, el miércoles, cerca de 20.000 personas asistieron al concierto inaugural de Saint Etienne en el Fórun, mientras que en cada una de las tres jornadas de pago (de jueves a sábado) se cubrió el aforo máximo de 55.000 espectadores por día.

El resto de público, hasta 200.000 personas, proceden de los conciertos realizados en otros puntos de Barcelona, en el marco del Primavera a la Ciudad (con más de 80 propuestas).

Además de las previstas, en el programa se han "colado" conciertos sorpresa (Unexpected Primavera), como el contundente aperitivo que los canadienses Arcade Fire ofrecieron el jueves o el de los escoceses Mogwai, que también avanzaron canciones de su próximo trabajo que saldrá en septiembre.

Hoy la sorpresa la dio Haim, el trío californiano que ya estuvo en estos escenarios en 2014, y que llegó con material nuevo, su álbum "Something to tell you", que saldrá en julio.

"Es una propuesta retadora en términos de producción", reconoció Lanza, que alabó el comportamiento cívico del público cuando se notificaban estas "sorpresas" sin que se produjeran incidentes para acceder a los recintos, por lo que no se descarta repetirlo el próximo año.

El atentado de Manchester en el concierto de Ariana Grande obligó a incrementar las medidas de seguridad en los accesos, y las colas fueron un poco más lentas de lo normal, por lo registros en las puertas.

La "caída" de última hora del cartel del norteamericano Frank Ocean -unos extraños motivos de producción aducidos por este artista de neo soul- fue la única nota discordante.

El productor y músico Jamie XX, que actuaba en el festival con su banda The XX, aceptó ocupar ese hueco. Pero lamentablemente la sesión que ofreció ayer en el gigantesco escenario Heineken tuvo algo de sucedáneo improvisado y no supo mantener la intensidad que había logrado un par de horas con su banda.

Además de los citados Arcade Fire, hoy está previsto que pasen por los escenario artistas veteranos como Grace Jones o Van Morrison, el pop electrónico de Metronomy y el grime de Skepta.

Mañana domingo, y ya fuera del recinto Fórum, el Primavera pondrá punto final a esta edición con una veintena de actuaciones, entre otras de !!! (Chk, chk, chk), The make-up o Julie Doiron.