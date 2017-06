Black Eyed Peas celebrará sus 20 años de trayectoria, sin Fergie

Este año, Black Eyed Peas cumplirá 20 años de trayectoria en la música y para celebrarlo están trabajando en su nueva producción "Masters of the Sun". Sin embargo, Fergie no participará en este proyecto.

En una entrevista con la revista Ahlan!, el líder de la banda, Will.i.am, confirmó que Fergie “está trabajando en su proyecto en solitario por el momento, mientras que nosotros estamos trabajando en una nueva experiencia, celebrando los 20 años de Black Eyed Peas creando música”. No obstante, aseguró que "estamos orgullosos de que tenga su propia carrera". Así mismo, aseguró que la agrupación trabajó en muchas canciones del disco de Fergie.

La intérprete se unió a la agrupación en el año 2003. Durante el 2006, la artista comenzó su carrera como solista pero sin dejar de ser parte de Black Eyed Peas. Sin embargo, después de 15 años, Fergie se separa de la agrupación.

En cuanto a si hay un reemplazo, Will.i.am aseguró que “nadie va a reemplazar a Fergie" aunque dio a conocer que la artista Nicole Scherzinger hará parte del nuevo proyecto musical de la banda.

Black Eyed Peas se presentará este sábado 3 de junio en la final de la Champions League, entre el Real Madrid y la Juventus.