Lucas Vázquez, tras quedarse fuera: "Zidane me dijo: lo siento mucho"

Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid que hoy se quedó fuera de la convocatoria de la final de la Liga de Campeones ante el Juventus, dijo este sábado que al comunicarle la noticia, su entrenador, Zinedine Zidane le dijo: "Lo siento mucho".

"Me dijo que lo sentía mucho. Que era una decisión difícil. Yo no he dicho nada, mi objetivo es ayudar siempre al equipo. Hemos demostrado que el equipo es una piña. Estamos muy contentos con este doblete", subrayó Lucas Vázquez, quien confirmó que se casa este verano.

Incluso tuvo tiempo para bromear. "Si no se echa atrás la novia".