'Oracle' gana la fase de clasificación; New Zealand elige rival en semifinal

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- la victoria del 'Oracle TeamUSA' de James Spithill sobre el 'Emirates Team New Zealand' de PeterBurling en la primera manga de la última jornada de hoy le ha dadola victoria a los estadounidenses en la Fase de Clasificación de la35ª Copa del América que se disputa en Hamilton (Bermudas).

Mañana se iniciarán los 'playoff' de semifinales de la LouisVuitton Challenger Trophy, que ganarán los dos equipos que lleguenprimero a cinco puntos y en las que no participará el 'Oracle TeamUSA', ya que como defensor del título no competirá hasta la final dela 35ª Copa del América que se iniciará el día 17 y en la que seenfrentará al desafiante vencedor.

El 'Oracle' saldrá con un punto de ventaja que se ha adjudicadopor vencer la fase de clasificación. La final es a siete puntos, porlo que el retador deberá ganar ocho puntos si quiere ser elvencedor.

Esto convierte al 'Emirates Team New Zealand' de Peter Burling enel cabeza de serie de las semifinales, lo que le da derecho a elegira su rival entre los otros tres clasificados: el Land Rover BARbritánico, el 'Artemis' sueco o el SoftBank Team Japan.

El patrón del Team New Zealand, Peter Burling, ha decidido que surival en semifinales sea el 'El Land Rover BAR de Sir Ben Ainslie.

La otra semifinal la disputarán el 'Artemis' sueco de NathanOutteridge y Soft Bank Team Japan de Dean Barker.

La primera manga del día era todo un reto para el 'Emirates TeamNew Zealand, ya que la victoria le proclamaba vencedor de la fase declasificación y , además, quería vengar su derrota en la primeraronda frente al 'Oracle Team USA', el único que hasta hoy le habíaderrotado.

Pero no hubo mucha historia porque una penalización a losneozelandeses antes de la salida ya daba una ventaja de sietesegundos a los de James Sptihill. Y en estas condiciones losestadounidenses no perdonan. Es una verdadera guerra de viradas (15para el 'Oracle' y 17 para el 'Team New Zealand), Spithill solo hacedido tiempo en dos boyas (3ª y 6ª) y ha hecho inútil el esfuerzo'kiwi' superado por 29 segundos.

En la segunda manga, el 'Land Rover BAR' de Ben Ainslie, hafortalecido su tercera plaza al superar al SotfBank Team Japan deDean Barker en 13 segundos, después de que una penalización en elcuarto tramo haya roto el equilibrio entre ambos equipos hastaentonces.

El 'Groupama Team France' de Franck Cammas se ha despedido de laCopa América con una derrota, ya intranscendente ante el Artemissueco de Natthan Outterigde en un choque sin historia y en el quelos galos han lucido un gran 'Merci Bermuda' (Gracias Bermudas) ensu vela.

Tampoco había ya nada en juego en la última manga de esta faseentre el 'Land Rover BAR' de Ben Ainslie y el 'Oracle Team USA' deJimmy Spithill ya matemáticamente vencedor. Ha sido una mangatranquila, decidida con una buena salida estadounidense y victoriafinal de por 36 segundos.

En el 'playoff' de semifinales de mañana se disputarán dos mangasen cada una de ellas. Los cuatro enfrentamientos se iniciarán apartir de las 17:00 GMT.

Resultados octava jornada y última jornada Fase de Clasificación

Oracle Team USA-Emirates Team New Zealand 1-0

SoftBank Team Japan-Land Rover BAR (GBR) 0-1

Groupama Team France-Artemis (SWE) 0-1

Land Rover BAR-Oracle Team USA 0-1

Clasificación general final Fase de Clasificación

V D PUNTOS

.1. Oracle Team USA James Spithill 8 2 9 (2)

.1. Team New Zealand Peter Burling 8 2 8

.3. Land Rover BAR (GBR) Ben Ainslie 4 6 6 (1)

.4. Artemis (SWE) Nathan Outteridge 5 5 5

.5. Softbank Team Japan Dean Barker 3 7 3

.6. Groupama Team France Frank Cammas 2 8 2

(1).- Tiene dos puntos de bonificación por ganar las SeriesMundiales 2015-2016.

(2).- Tiene un punto de bonificación por ser segundo en lasSeries Mundiales.