Rossi: "El martes pensaba que no podría correr, ha sido difícil"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que acabó segundo los entrenamientos oficiales para la carrera de MotoGP en Mugello reconoció que ha sido "un fin de semana difícil" y que "sinceramente", el martes pensaba que "sería imposible correr" y estaba "muy triste".

"Cuando llegué a Mugello el miércoles, mis condiciones mejoraron un poco y sólo pensaba en poder correr, pero ayer fue muy difícil porque tenía mucho dolor, y aunque me sentía bien encima de la moto, estaba preocupado", explicó Rossi.

"Era optimista porque veía que mejoraba con el paso de los días y hoy he sido muy fuerte en todos los entrenamientos y si bien cometí un error en la caída, me fui por la parte sucia, por suerte no tuve ningún problema y además dañé la segunda moto", dijo el italiano.

"Así que tenía la moto buena preparada para la segunda clasificación y este segundo puesto es más importante de lo normal, porque las dos primeras filas estamos muy igualados, así que la carrera de mañana será muy dura y exigente, pero me estoy encontrando mejor día a día", añadió.

"Correr en Italia es especial y Mugello es todavía más especial por el ambiente que se siente", comentó Rossi, quien dijo entre sonrisas que prefería "un piloto más lento de compañero", pues ya compartió "mucho tiempo con Lorenzo", al que considera "uno de los más rápidos". "Pero Maverick es muy fuerte, quizás más fuerte que Lorenzo. Es difícil, pero también una buena motivación por intentar batirle", añadió.