Viñales: "No esperaba este resultado, no me sentía al ciento por ciento"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputa mañana en Mugello aseguró que no esperaba "conseguir el mejor tiempo", porque no se sentía "al ciento por ciento después de los terceros libres".

"Luego hemos cambiado el 'chip' y en los cuartos libres me he sentido mejor, con más confianza para pilotar la moto", afirmó el líder del mundial de MotoGP.

"Estoy contento, contentísimo, porque ayer después de la caída no estaba al ciento por ciento y esta mañana me resentía un poco, sobre todo al pasar por esas dos curvas, pero esta tarde me he sentido mejor y en la calificación todo ha ido bien, el equipo ha hecho un gran trabajo", señaló Viñales.

Maverick Viñales comentó que en el equipo trabajaron para "buscar un poco más de estabilidad delantera" y que le girara mejor la moto, ya que le costó mucho durante todo el fin de semana. "Al final, lo hemos conseguido. Sabía que si hacía una buena calificación podía estar en la primera línea".

En cuanto al desarrollo de la carrera, Maverick Viñales reconoció: "Estamos todos muy parejos y es muy difícil saber quién puede irse o quién puede tener un poco más, pero mi ritmo es muy competitivo y estoy contento; si podemos dar otro paso mañana puedo liderar la carrera desde el principio".

Sobre sus rivales, Maverick Viñales mostró cierta preocupación, sobre todo en las primeras vueltas. "Será importante salir bien y apretar los dientes antes de la Arrabbiata 1, que es un buen punto para pasar, porque nosotros hacemos mucho paso por curva y ése es un punto de adelantamiento".

"Mi estrategia es salir y apretar, intentado que no se me cuele nadie delante", recalcó Viñales.